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Гендиректор «Химок»: проигрывать обидно. Но мы ещё раз доказали, что достойны играть в РПЛ

Гендиректор «Химок»: проигрывать обидно. Но мы ещё раз доказали, что достойны играть в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал поражение команды в финальном матче Кубка России с «Зенитом» (0:1).

«Ребята — молодцы, показали очень хороший футбол. В середине второго тайма, возможно, чуть испугались. Но великолепно провели концовку, могли сравнять, но не повезло.

Проигрывать всегда обидно. Но команда ещё раз доказала, что достойна играть в РПЛ. Ребята играли с «Зенитом» почти на равных. Молодцы!

Футболисты сразу после матча в раздевалке сказали, что пенальти не было. Не хватило чуть-чуть мастерства впереди. Когда попали в штангу, очень сильно переживал. Думаю, ещё забьём.

Сезон мы провели на высшем уровне. Сергей Юран великолепно подготовил команду», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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