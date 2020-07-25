Андрей Талалаев может возглавить «Ахмат»

Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Талалаев может стать новым главным тренером грозненского «Ахмата». Переговоры сторон находятся на продвинутой стадии.

Талалаев возглавил «Крылья Советов» за шесть туров до конца сезона-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге. При 47-летнем специалисте самарская команда набрала девять очков. В итоге «Крылья Советов» финишировали пятнадцатыми в турнирной таблице, уступив «Тамбову» и «Ахмату» по дополнительным показателям.

До «Крыльев Советов» Талалев работал в «Химках», «Пюнике», «Тамбове», «Волге» из Нижнего Новгорода, «Росиче», «Кубани», «Ростове», московском «Спартаке», юниорской и юношеской сборных России, а также молодёжной команде «Торпедо-Металлурга».