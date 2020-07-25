Гендиректор «Зенита»: можно ли оценить сезон на 5+? Для плюса не хватает успеха в ЛЧ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу команды в финальном матче Кубка России с «Химками» (1:0).

«Такой момент на последней секунде… Мяч попал штангу, мог отскочить куда угодно, но отскочил в руки Кержакову. А так, кубок — есть кубок. «Химки» заслуживают высокой оценки, их оборону было очень трудно пройти, у нас были моменты, но их вратарь отлично сыграл. Надеюсь, у „Химок“ большое будущее в РПЛ.

Можно ли оценить сезон на 5+? Для плюса не хватает успешного выступления в Лиге чемпионов. Это цель на следующий сезон. Не буду даже комментировать все разговоры о симуляции при падении Малкома. Это чистый пенальти, Малком был первым на мяче и был снесён защитниками. Что касается ухода и прихода игроков, то после победы ничего не скажу. Скоро всё узнаете. Сейчас у нас очень короткая пауза — и Суперкубок. Вступаем в новый сезон с более амбициозными целями", — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.