Сергей Семак: не слышал претензий о пенальти со стороны соперника

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал момент с пенальти в матче с «Химками» (1:0) в финале Кубка России.
«Не было ли симуляции в моменте с пенальти — это вдогонку ко всем предыдущим вопрос? Судейская тема меня не интересует. Нам надо было забивать с игры. А пенальти посмотрю. Но есть арбитры, которые принимают решения. И никаких претензий со стороны соперника я не слышал об этом пенальти», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
В матче финала Кубка России «Зенит» переиграл «Химки». Финальная встреча Кубка России проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу питерцев. Единственный гол забил Дзюба на 84-й минуте встречи. Форвард реализовал пенальти, назначенный за фол против Малкома.
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