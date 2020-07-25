Семак: пока не могу сказать, был ли финал Кубка последним матчем Ивановича за «Зенит»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с «Химками» (1:0) в финале Кубка России высказался о будущем защитника и капитана команды Бранислава Ивановича.
«Отчасти замена Малкома связана с повреждением, поэтому выпустили свежего игрока. Но, надеюсь, повреждение несерьёзное. Что касается Ивановича, пока не могу сказать, был ли это его последний матч за „Зенит“. Через несколько дней будет какая-то официальная информация», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
В матче финала Кубка России «Зенит» переиграл «Химки». Финальная встреча Кубка России проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу питерцев. Единственный гол забил Дзюба на 84-й минуте встречи.
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