Семак: пока не могу сказать, был ли финал Кубка последним матчем Ивановича за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с «Химками» (1:0) в финале Кубка России высказался о будущем защитника и капитана команды Бранислава Ивановича.

«Отчасти замена Малкома связана с повреждением, поэтому выпустили свежего игрока. Но, надеюсь, повреждение несерьёзное. Что касается Ивановича, пока не могу сказать, был ли это его последний матч за „Зенит“. Через несколько дней будет какая-то официальная информация», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



В матче финала Кубка России «Зенит» переиграл «Химки». Финальная встреча Кубка России проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу питерцев. Единственный гол забил Дзюба на 84-й минуте встречи.