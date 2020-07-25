Семак — об игре в 1-м тайме финала: невидимая лёгкость сыграла с «Зенитом» плохую шутку

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги финального матча Кубка России с «Химками» (1:0).

«Первые пять минут мы играли неплохо — создали пару моментов в самом начале матча. А потом невидимая лёгкость сыграла с нами плохую шутку: игра стала очень медленной, движения были слабыми, особенно в атакующей линии и линии обороны. Это состояние мне не понравилось.

Мы неправильно распоряжались мячом, плохо его передвигали. Мы очень часто упрощали игру, действовали неправильно, мало задействовали фланговых защитников. Отсюда такая блеклая игра в первой половине. В режиме энергосбережения сейчас играть невозможно. Любая схема не будет работать без должного движения.

Второй тайм провели очень неплохо, создавали хорошие моменты, которые нужно было реализовывать. Прибавили почти во всех компонентах, переходах и почти ничего не позволяли сопернику. Концовка, когда «Химки» могли сравнять счёт, заставила нас понервничать. Но это футбол. Даже у команды, которая глубоко обороняется, есть шанс забить гол.

В любом случае, ребята — молодцы. Понимаю, на сегодняшний день кто-то из них выхолощен, кто-то физически выглядит подуставшим. Но они добились нужного и важного результата. Поздравляю команду и болельщиков, мы закончили сезон на хорошей ноте», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.