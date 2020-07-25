Ракицкий: спасибо, Бранислав, за нашу связку! Было приятно играть с тобой

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поблагодарил капитана команды Бранислава Ивановича после победы в финальном матче Кубка России с «Химками» (1:0).

«Золотой дубль! Кубок — наш! С победой! Спасибо, команда! Спасибо, болельщики, за поддержку! Спасибо, Бранислав, за нашу связку! Мне было приятно играть с тобой!» — написал Ракицкий на своей странице в «Инстаграме».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матче высказался о будущем Ивановича.

Сообщалось, что 36-летний сербский футболист не договорился с петербургским клубом о новом контракте. Соглашение Бранислава было рассчитано до 30 июня, однако, согласно рекомендации ФИФА, его продлили до окончания сезона. Иванович защищает цвета «Зенита» с 2017 года, а ранее выступал за «Челси», «Локомотив» и ряд клубов на родине.