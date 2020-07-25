Губерниев: выиграть золотой дубль — круто, но это «Зенит» для внутреннего пользования

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о финальном матче Кубка России по футболу «Зенит» — «Химки» (1:0).

«В этом финале в лице «Зенита» я не видел гранда. В концовке питерцы еле отскочили. Не сумели забить с игры, забили со справедливого пенальти. Выиграть золотой дубль — круто, но это «Зенит» для внутреннего пользования.

А вот за «Зенит» в Европе буду очень переживать осенью. Пока он вызывает опасения, наверное, нужно несколько позиций усилить. Будем надеяться, что наш флагман встрепенется.

За «Химки» и Юрана очень-очень рад. Они показали этим матчем, что для них нет авторитетов. Надеюсь, даже со скромным бюджетом они будут конкурентоспособными в РПЛ. Убеждён, в нынешнем составе они для Премьер-Лиги созрели», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.