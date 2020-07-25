Сергей Семак: все рады, что удалось доиграть чемпионат, пускай и не так, как хотелось

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с «Химками» (1:0) в финале Кубка России высказался о минувшем сезоне и подготовке к следующему.
«Претензий к РПЛ по маленькому перерыву нет. Все рады, что удалось доиграть чемпионат, пускай и не так, как всем хотелось. Понятно, что сейчас нет возможности сдвинуть сроки, ведь у нас зима, когда мы играть не можем. Первая группа игроков приедет на базу 30 июля. 31 июля — вторая. 1 августа начнём готовиться к сезону.
Мы должны отталкиваться от игроков, которые у нас есть, усиливать позиции, которые в этом нуждаются. Нужен результат, а его делают игроки, чьи сильные стороны мы должны использовать. Мы всегда отталкиваемся от возможностей игроков», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
В нынешнем сезоне «Зенит» оформил золотой дубль, став чемпионом Российской Премьер-Лиги и выиграв кубок страны.
- 25 июля 2020
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