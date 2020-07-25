Глава Пермского края планирует возродить «Амкар» и за два года вернуть его в РПЛ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что власти региона собираются возродить «Амкар».

«Соглашение с РФС позволит нам продолжить развитие детского спорта. Для этого будет создана академия футбола. Помимо этого, каждому мальчику и юноше нужен кумир. В Перми кумирами были футболисты клуба «Амкар». Относительно недавно бренд «Амкара» был передан Пермскому краю.

На первом этапе им сможет пользоваться академия игровых видов спорта, а в дальнейшем мы планируем создать команду первой лиги. Думаю, что за два года это сделать реально. При этом ФК «Звезда» продолжит существование, Пермский край будут представлять два клуба и, возможно, в разных лигах. При этом оба клуба будут получать краевую поддержку», — приводит слова Махонина пресс-служба правительства Пермского края.

«Амкар» был основан в 1994 году, на профессиональном уровне выступал с 1995 года. В 2018 году был расформирован из-за финансовых проблем. В российской Премьер-Лиге выступал с 2004 по 2018 год.