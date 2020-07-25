Гол Дзюбы с пенальти и штанга на последней секунде — в видеообзоре финала Кубка России

В матче финала Кубка России «Зенит» переиграл «Химки». Финальная встреча Кубка России проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу питерцев.



Единственный гол забил нападающий «Зенита» Артём Дзюба на 84-й минуте встречи. Форвард реализовал пенальти. На последних секундах матча «Химки» едва не сравняли счёт — Егор Данилкин пробил головой после подачи с фланга, мяч угодил в штангу и прилетел к Михаилу Кержакову.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в YouTube-канале «Матч Премьер».

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Ему помогали Дмитрий Мосякин и Дмитрий Березнев. Резервный судья — Алексей Матюнин, резервный ассистент судьи — Константин Шаламберидзе. VAR — Михаил Вилков, AVAR — Алексей Стипиди.



«Зенит» в четвёртый раз завоевал Кубок России (1998/1999, 2009/2010, 2015/2016). Петербургский клуб один раз побеждал в финале Кубка СССР (1944).