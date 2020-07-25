Футбольный агент Александр Маньяков сообщил, что защитник Игорь Смольников продолжит карьеру в «Краснодаре».

«Смольников перешёл в «Краснодар», контракт по схеме «2+1». До последнего ждали предложение «Зенита», но для нас единственным принципиальным фактором был срок контракта. Игорь хотел два года, а «Зенит» дал 1+1.

«Краснодар» был самым конкретным из всех вариантов. Игорь ставит цели постоянно играть, вернуться в сборную. Он амбициозен и ещё не сказал последнего слова», — сказал Маньяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Смольников выступал за «Зенит» с 2013 года. До этого играл в «Краснодаре», «Ростове», «Жемчужине-Сочи», «Чите», «Урале», московском «Локомотиве» и столичном «Торпедо».