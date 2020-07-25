«Интер» разгромил «Дженоа» и вернулся на второе место в Серии А

В матче 36-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» одержал победу над «Дженоа». Встреча проходила в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Первый гол, на 34-й минуте, забил нападающий миланцев Ромелу Лукаку с передачи Кристиано Бираги. Преимущество «Интера» в концовке встречи удвоил Алексис Санчес, ассистировал ему Виктор Мозес. В добавленное время Лукаку оформил дубль.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Давиде Масса, помогали ему ассистенты Фабиано Прети и Лоренцо Манганелли. Резервный судья — Антонио Джуа.
Благодаря этой победе «Интер» набрал 76 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» (36) — на 18-й строчке. Лидером соревнований является «Ювентус» (80), у которого есть матч в запасе.
- 25 июля 2020
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