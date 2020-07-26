«Зенит» оформил золотой дубль и сломал Кубок России. Лучшие фото с финала

Вчера, 25 июля, в матче финала Кубка России «Зенит» переиграл «Химки». Финальная встреча Кубка России проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу питерцев.



Единственный гол забил нападающий «Зенита» Артём Дзюба на 84-й минуте встречи. Форвард реализовал пенальти.



«Зенит» в четвёртый раз завоевал Кубок России (1998/1999, 2009/2010, 2015/2016). Петербургский клуб один раз побеждал в финале Кубка СССР (1944).



На пути к финалу Кубка России «Зенит» обыграл «Енисей» (2:1), «Томь» (4:0), «Ахмат» (2:1 ДВ) и «Спартак» (2:1). В свою очередь «Химки» переиграли «Рубин» (3:0), «Оренбург» (2:1), «Торпедо» (5:1) и «Урал» (3:1).

Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Химки» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Екатеринбурге.