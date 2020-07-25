Михаил Кержаков: сезон для «Зенита» будет идеальным, если мы возьмём требл

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу команды в финальном матче Кубка России с «Химками» (1:0).
«Сейчас чувствую усталость и опустошение. Пока больше ничего. В конце у меня был эмоциональный всплеск из-за момента с попаданием мяча в штангу. Сейчас просто эмоций нет уже.
Сезон получился практически идеальным? Идеальным он будет, если мы требл возьмём. Тогда можно будет с уверенностью сказать, что он будет идеальным. Хотя большая ложка дегтя – невыход из группы Лиги чемпионов», – сказал Кержаков в интервью пресс-службе «Зенита», размещённом на канале клуба в YouTube.
В матче финала Кубка России «Зенит» переиграл «Химки». Финальная встреча Кубка России проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу питерцев. Единственный гол забил нападающий «Зенита» Артём Дзюба на 84-й минуте встречи. Форвард реализовал пенальти.
- 25 июля 2020
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