Артета: «Арсеналу» нужны такие футболисты, как Аршавин и Мхитарян
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал понять, что клуб больше не может позволить себе терять игроков топ-класса.
«Вспомните футболистов, которые играли в «Арсенале» на позиции Месута Озила и Маттео Гюэндузи. На память приходят Санти Касорла, Томаш Росицки, Андрей Аршавин, Аарон Рэмси, Генрих Мхитарян и Джек Уилшир.
Многих игроков уже нет в клубе. Мы должны возобновить этот цикл. Если не сделаем это, за «Арсенал» больше не будут выступать такие футболисты. Они — важная часть любого состава», — приводит слова Артеты Sky Sports.
«Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В матче заключительного, 38-го тура «канониры» 26 июля в Лондоне сыграют с «Уотфордом», начало — в 18:00 мск.
Лондонский «Арсенал» представил домашнюю форму на сезон-2020/2021
- 26 июля 2020
-
00:04
-
00:02
- 25 июля 2020
-
23:45
-
23:33
-
23:16
-
23:01
-
22:28
-
22:24
-
22:14
-
22:00
-
21:56
-
21:55
-
21:45
-
21:33
-
21:18
-
21:04
-
20:50
-
20:47
-
20:36
-
20:35
-
20:24
-
20:22
-
20:13
-
20:10
-
20:06
-
20:06
-
20:00
-
19:59
-
19:53
-
19:52
-
19:48
-
19:40
-
19:29
-
19:27
-
19:26
Партнерский контент