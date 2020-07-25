Артета: «Арсеналу» нужны такие футболисты, как Аршавин и Мхитарян

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал понять, что клуб больше не может позволить себе терять игроков топ-класса.

«Вспомните футболистов, которые играли в «Арсенале» на позиции Месута Озила и Маттео Гюэндузи. На память приходят Санти Касорла, Томаш Росицки, Андрей Аршавин, Аарон Рэмси, Генрих Мхитарян и Джек Уилшир.

Многих игроков уже нет в клубе. Мы должны возобновить этот цикл. Если не сделаем это, за «Арсенал» больше не будут выступать такие футболисты. Они — важная часть любого состава», — приводит слова Артеты Sky Sports.

«Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В матче заключительного, 38-го тура «канониры» 26 июля в Лондоне сыграют с «Уотфордом», начало — в 18:00 мск.