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Кроос: ситуация Бэйла неудовлетворительна для всех сторон

Кроос: ситуация Бэйла неудовлетворительна для всех сторон
Футбол / Испания 0

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился своим мнением о ситуации форварда Гарета Бэйла в клубе.

«Реальность такова, что эта ситуация неудовлетворительна для всех сторон. Бэйла покупали не для того, чтобы он играл так мало, как сейчас. Думаю, он хотел покинуть «Реал» прошлым летом, и клуб был не против, но потом решение изменилось. Не знаю, злится ли Гарет до сих пор, но правда в том, что это очень трудная ситуация.

В команде всё нормально. Мы не придаём большого значения подобным вещам. Бэйл помог нам многое выиграть за последние шесть лет. Он не доставляет нам проблем. Мы уважаем его за то, что он дал «Реалу», — приводит слова немецкого хавбека Marca со ссылкой на Lauschangriff Podcast.

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