«Рига» Кононова продлила победную серию до восьми матчей

В матче 10-го туре чемпионата Латвии «Рига» обыграла «Валмиеру». Встреча проходила в Валмиере и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Команда бывшего тренера «Спартака» Олега Кононова продлила победную серию до восьми матчей. Разница мячей в этих встречах – 19:3.
«Рига», набрав 27 очков, занимает первое место в турнирной таблице латвийского национального чемпионата. Команда Кононова опережает на 3 очка рижский РФС. Следующий матч рижане проведут 30 июля на домашнем поле с юрмальским «Спартаком». В прошлом туре чемпионата Латвии «Рига» обыграла «Вентспилс» со счётом 1:0.
Кононов стал главным тренером рижского клуба 5 февраля 2020 года. Специалист возглавлял минские «Торпедо» и «Локомотив», запорожский «Металлург», «Шериф», львовские «Карпаты», «Севастополь», «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал» и московский «Спартак». С «Краснодаром» — бронзовый призёр чемпионата России в сезоне-2014/2015.
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