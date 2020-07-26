«Наполи» дома обыграл «Сассуоло» в матче Серии А. У гостей отменили три гола

В матче 36-го тура итальянской Серии А «Наполи» принимал «Сассуоло». Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый гол забил защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай, отправив мяч в ворота соперника на 8-й минуте. Автором результативной передачи стал хавбек Пётр Зелиньски.

«Сассуоло» трижды сравнивал счёт, но во всех случаях голы были отменены из-за офсайда после использования VAR.

В конце матча преимущество хозяев увеличил полузащитник Маркес Аллан, которому ассистировал нападающий Дрис Мертенс.

«Наполи», набрав 59 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Сассуоло» (48) — восьмое.

В предпоследнем, 37-м туре Серии А сезона-2019/2020 «Наполи» 28 июля на выезде встретится с «Интером», а «Сассуоло» 29 июля дома примет «Дженоа».