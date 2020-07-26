Антонио Конте – о переходе Лионеля Месси в «Интер»: абсолютная ложь

Главный тренер «Интера» Антонио Конте развеял слухи о возможном переходе в стан «нерадзурри» аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Слухи о переходе Месси абсолютная ложь. Не верьте в эти сплетни. Он не перейдёт в «Интер» даже в фэнтези-футболе», — цитирует тренера журналист The Guardian Фабрицио Романо в «Твиттере».

Напомним, ранее появилась информация, что 33-летний капитан «Барселоны» может оказаться в «Интере» в 2021 году и получить контракт на € 50 млн в год.

Месси является воспитанником «Барселоны» и защищает цвета клуба на протяжении всей карьеры. Контракт игрока с сине-гранатовыми рассчитан до июня 2021 года. В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие 42 матчах за «Барселону» во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 26 результативных передач.