Игрок «Ривера» прокомментировал интерес к Хорхе Карраскалю со стороны ЦСКА

Нападающий аргентинского «Ривер Плейт» Рафаэль Борре прокомментировал слухи относительно перехода его колумбийского одноклубника Хорхе Карраскаля, которым интересуется ЦСКА.
«Он говорил мне, что знает о переговорах и мы обсуждали с ним это. Мы оба знаем, что находимся в большом клубе и переживаем хороший момент. Он говорил мне, что его всё устраивает в «Ривере», — цитирует Борре Infobae.
Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил за полузащитника аргентинского клуба «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля € 6 млн, однако «Ривер Плейт» рассчитывает продать Карраскаля за сумму не менее € 10 млн и ждёт встречного предложения от российского клуба.
В нынешнем сезоне Карраскаль забил 2 гола в 8 матчах аргентинской Суперлиги. Хавбек также записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу в 2 встречах Кубка Либертадорес.
Контракт Хорхе с «Ривер Плейт» рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 2,7 млн.
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