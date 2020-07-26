Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Счастье за деньги не купишь». Джесси Лингард признался о проблемах в семье

«Счастье за деньги не купишь». Джесси Лингард признался о проблемах в семье
Футбол / Англия 0

Игрок «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард признался, что очень тяжело переживал проблемы в семье.

«Это действительно очень тяжело, когда твою жизнь затрагивают семейные проблемы. У меня было много дел дома, но при этом, мне нужно было выходить на поле перед 75 тыс. человек каждую неделю. И я вроде как оцепенел, как будто меня там не было. И игры просто проходили мимо меня, потому что у меня на уме было много других вещей.

Очевидно, что мы люди, поэтому все думают: «О, это здорово, у тебя есть деньги, и ты живёшь в хорошем доме». Но за деньги счастье не купишь. Семья важна для каждого из нас. Вы никогда не хотите видеть, что им больно. Так что для меня это был трудный период, и в то время я переосмыслил многие вещи.

И я чувствовал, что было правильно говорить с тренером об определённых вещах, и это было хорошо. Он был полностью откровенен со мной, и мы прошли через это вместе, а затем, очевидно, пришло осознание проблемы.

После произошедшего я много работал, и хотел показать, что я не ослабевал во время этого периода. С тех пор как я вернулся, я очень хорошо тренировался, оставался позитивным и улыбался каждый день. Очевидно, что это может повлиять и на других игроков, поэтому я просто пытался привнести эту позитивную энергию в команду. Сейчас мы полны уверенности перед решающим матчем», — цитирует Лингарда TalkSport.

«Вест Хэм» может подписать двух игроков «Манчестер Юнайтед»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020