«Зенит» показал, что происходило на поле и в раздевалке после победы в финале Кубка России

Санкт-Петербургский «Зенит» опубликовал видео на своём YouTube-канале, продемонстрировав, что происходило на поле в первые минуты после победы в финале Кубка России над «Химками» (1:0), а также показал продолжение празднования триумфа сине-бело-голубых в раздевалке.
Видео доступно на YouTube.
Автором единственного гола в матче «Зенит» — «Химки» стал нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба, реализовав пенальти на 84-й минуте.
В нынешнем сезоне «Зенит» оформил золотой дубль, став чемпионом Российской Премьер-Лиги и выиграв Кубок страны. Для сине-бело-голубых это достижение стало вторым. Клуб из Санкт-Петербурга выиграл два главных турнира России в 2010 году.
«Зенит» в четвёртый раз завоевал Кубок России (1998/1999, 2009/2010, 2015/2016). Петербургский клуб один раз побеждал в финале Кубка СССР (1944).
На пути к финалу Кубка России «Зенит» обыграл «Енисей» (2:1), «Томь» (4:0), «Ахмат» (2:1 ДВ) и «Спартак» (2:1). В свою очередь «Химки» переиграли «Рубин» (3:0), «Оренбург» (2:1), «Торпедо» (5:1) и «Урал» (3:1).
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