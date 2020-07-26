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«Зенит» завоевал Кубок России, Хави заразился коронавирусом. Главное к утру

«Зенит» завоевал Кубок России, Хави заразился коронавирусом. Главное к утру
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» обыграл «Химки» и завоевал Кубок России, Хави заразился коронавирусом, Фёдор Смолов может стать игроком «Фенербахче», Андрей Талалаев покинул «Крылья Советов», «Манчестер Сити» выделит Хосепу Гвардиоле более € 300 млн на усиление состава и другие важные новости в подборке «Чемпионата».

1. «Зенит» обыграл «Химки» и завоевал Кубок России.

2. Хави заразился коронавирусом.

3. Фёдор Смолов может стать игроком «Фенербахче».

4. Андрей Талалаев покинул «Крылья Советов».

5. «Манчестер Сити» выделит Хосепу Гвардиоле более € 300 млн на усиление состава.

6. Том Тибодо возглавит «Нью-Йорк Никс».

7. Златан Ибрагимович продлит контракт с «Миланом».

8. Уиттакер единогласным решением судей победил Тилла на UFC Fight Island 3.

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