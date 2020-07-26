«Зенит» завоевал Кубок России, Хави заразился коронавирусом. Главное к утру
«Зенит» обыграл «Химки» и завоевал Кубок России, Хави заразился коронавирусом, Фёдор Смолов может стать игроком «Фенербахче», Андрей Талалаев покинул «Крылья Советов», «Манчестер Сити» выделит Хосепу Гвардиоле более € 300 млн на усиление состава и другие важные новости в подборке «Чемпионата».
1. «Зенит» обыграл «Химки» и завоевал Кубок России.
2. Хави заразился коронавирусом.
3. Фёдор Смолов может стать игроком «Фенербахче».
4. Андрей Талалаев покинул «Крылья Советов».
5. «Манчестер Сити» выделит Хосепу Гвардиоле более € 300 млн на усиление состава.
6. Том Тибодо возглавит «Нью-Йорк Никс».
7. Златан Ибрагимович продлит контракт с «Миланом».
8. Уиттакер единогласным решением судей победил Тилла на UFC Fight Island 3.
Поражение А. Емельяненко в бою с Исмаиловым и победа «ПСЖ» в Кубке Франции. Главное к утру
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