Вратарь «Химок» о поражении от «Зенита»: в раздевалке не было никаких слёз и истерик

Голкипер «Химок» Илья Лантратов прокомментировал поражение от «Зенита» со счётом 0:1 в финале Кубка России.

«Не сказал бы, что эмоции негативные — играли более чем достойно. Просто немного обидно, плохих эмоций не было никаких, в раздевалке не было никаких слёз и истерик. Играли уверенно. Не сказать, чтобы всё время простояли в обороне, сыграли уверенно и пытались выбегать в атаки. Чувство неудовлетворения есть. Обидно, но негативных эмоций нет», — приводит слова Лантратова ТАСС.

Финальная встреча Кубка России проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу питерцев. Единственный гол забил нападающий «Зенита» Артём Дзюба на 84-й минуте встречи. Форвард реализовал пенальти.