Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Вратарь «Химок» о поражении от «Зенита»: в раздевалке не было никаких слёз и истерик

Вратарь «Химок» о поражении от «Зенита»: в раздевалке не было никаких слёз и истерик
Футбол / Кубок России 0

Голкипер «Химок» Илья Лантратов прокомментировал поражение от «Зенита» со счётом 0:1 в финале Кубка России.

«Не сказал бы, что эмоции негативные — играли более чем достойно. Просто немного обидно, плохих эмоций не было никаких, в раздевалке не было никаких слёз и истерик. Играли уверенно. Не сказать, чтобы всё время простояли в обороне, сыграли уверенно и пытались выбегать в атаки. Чувство неудовлетворения есть. Обидно, но негативных эмоций нет», — приводит слова Лантратова ТАСС.

Финальная встреча Кубка России проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу питерцев. Единственный гол забил нападающий «Зенита» Артём Дзюба на 84-й минуте встречи. Форвард реализовал пенальти.

«Зенит» обыграл «Химки» и завоевал Кубок России
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020