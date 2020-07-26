Вратарь «Химок» о поражении от «Зенита»: в раздевалке не было никаких слёз и истерик
Голкипер «Химок» Илья Лантратов прокомментировал поражение от «Зенита» со счётом 0:1 в финале Кубка России.
«Не сказал бы, что эмоции негативные — играли более чем достойно. Просто немного обидно, плохих эмоций не было никаких, в раздевалке не было никаких слёз и истерик. Играли уверенно. Не сказать, чтобы всё время простояли в обороне, сыграли уверенно и пытались выбегать в атаки. Чувство неудовлетворения есть. Обидно, но негативных эмоций нет», — приводит слова Лантратова ТАСС.
Финальная встреча Кубка России проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу питерцев. Единственный гол забил нападающий «Зенита» Артём Дзюба на 84-й минуте встречи. Форвард реализовал пенальти.
«Зенит» обыграл «Химки» и завоевал Кубок России
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