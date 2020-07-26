Бартомеу: Месси никогда не остаётся один. «Барселона» собирает команду из лучших игроков

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу высказался о роли нападающего Лионеля Месси в каталонской команде.



«Контактирую со всеми игроками „Барселоны“. Когда у футболистов возникают какие-то проблемы или вопросы, я готов с ними пообщаться. „Барселона“ всегда стремиться к самым высоким целям. С отличными игроками в составе мы выиграли множество титулов, однако по-прежнему остаёмся амбициозными. Что касается мнения о том, что Месси в одиночку тащит „Барселону“, я его не разделяю. Он никогда не оставался один. Мы всегда планируем всё так, чтобы собрать конкурентоспособную команду из лучших футболистов мира вокруг лучшего игрока в истории», — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.



Месси является воспитанником «Барселоны» и защищает цвета клуба на протяжении всей карьеры. Контракт игрока с сине-гранатовыми рассчитан до июня 2021 года.