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Бартомеу: Месси никогда не остаётся один. «Барселона» собирает команду из лучших игроков

Бартомеу: Месси никогда не остаётся один. «Барселона» собирает команду из лучших игроков
Футбол / Испания 0

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу высказался о роли нападающего Лионеля Месси в каталонской команде.

«Контактирую со всеми игроками „Барселоны“. Когда у футболистов возникают какие-то проблемы или вопросы, я готов с ними пообщаться. „Барселона“ всегда стремиться к самым высоким целям. С отличными игроками в составе мы выиграли множество титулов, однако по-прежнему остаёмся амбициозными. Что касается мнения о том, что Месси в одиночку тащит „Барселону“, я его не разделяю. Он никогда не оставался один. Мы всегда планируем всё так, чтобы собрать конкурентоспособную команду из лучших футболистов мира вокруг лучшего игрока в истории», — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

Месси является воспитанником «Барселоны» и защищает цвета клуба на протяжении всей карьеры. Контракт игрока с сине-гранатовыми рассчитан до июня 2021 года.

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