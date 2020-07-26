Джефферсон Фарфан: чувствую, что всё ещё могу приносить пользу на футбольном поле
Перуанский нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан отметил, что в ближайшее время не планирует завершать профессиональную карьеру.
«Чувствую, что всё ещё могу приносить пользу на футбольном поле. Несмотря на 35 лет, я позитивно настроен. Нравится, когда мне бросают вызов, и это побуждает меня показать талант», — приводит слова Фарфана Libero.pe.
Сообщалось, что Фарфан достиг договорённости с «Локомотивом» и будет защищать цвета «железнодорожников» до конца 2020 года. Однако агент футболиста не подтвердил эту информацию. Напомним, из-за травмы Фарфан не выходил на поле в составе «Локомотива» 14 месяцев. В сезоне-2019/2020 перуанец принял участие в 2 матчах чемпионата России и забил 1 мяч.
«Счастлив, что Фарфан с нами». Николич высказался на тему продления контракта с перуанцем
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