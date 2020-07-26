Клопп: «Ливерпуль» попытается найти новых Александер-Арнольда и Робертсона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал, что клуб попытается найти игроков, которые смогут подменять защитников Трента Александер-Арнольда и Эндрю Робертсона.
«Мы постоянно думаем о нашей ситуации, и знаем, что нужно найти решения для проблемы с небольшим перерывом между сезонами. Но, что есть, то есть. Неко Уильямс — молодой талант. Очень приятно иметь в арсенале такого футболиста.
У нас будут другие решения для подобных проблем, однако снова найти новых Трента и Роббо будет сложно. Но, возможно, это реально. Мы точно попытаемся это сделать», — приводит слова немецкого специалиста Goal.
В сезоне-2019/2020 «Ливерпуль» стал чемпионом английской Премьер-лиги. В матче заключительного, 38-го тура красные на выезде сыграют с «Ньюкасл Юнайтед» (26 июля, начало — в 18:00 мск).
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