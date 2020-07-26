Капелло: Месси — гений, лучший футболист всех времён

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло поделился мнением о нападающем каталонской «Барселоны» Лионеле Месси.

«Месси — это всё ещё Месси. Гений. На мой взгляд, лучший футболист всех времён. «Барселона» — это и есть Месси. Посмотрим, что будет, когда он завершит карьеру. Кстати, я хотел видеть его в «Ювентусе», когда ему было 17 лет», — приводит слова Капелло Marca.

В сезоне-2019/2020 Лионель забил 25 мячей и отдал 22 голевых паса в 33 матчах испанской Примеры. В других турнирах (Лига чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок Испании) 33-летний аргентинец записал в актив 5 мячей и 4 результативные передачи.

Сообщалось, что миланский «Интер» попытается заполучить Месси в 2021 году.