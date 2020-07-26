Наставник «Бунёдкора»: заработали на трансфере Жалолиддинова в «Локомотив». Хороший бизнес

Главный тренер «Бунёдкора» Вадим Абрамов поделился подробностями трансфера полузащитника Жасура Жалолиддинова в «Локомотив».
«Сначала его кто-то отправлял в Италию, даже не знаю кто. Потом мне позвонил Юра Белоус и спросил, как связаться с Жалолиддиновым. Он прилетел в ОАЭ, где мы играли, и познакомился с футболистом. Они пришли к соглашению. У Жалолиддинова осталось полгода по контракту. Если мы не отдадим его в „Локомотив“, он мог уйти бесплатно. Мы не просто отдали Жасура в „Локомотив“, мы на этом заработали. Хороший бизнес. Рад, что Жасур будет играть в России. Талантливый футболист, а „Локомотив“ — хорошая команда», — приводит слова Абрамова KUN.uz.
Сообщалось, что трансфер Жалолиддинова обойдётся московскому «Локомотиву» в сумму чуть больше € 1 млн. После этого 18-летний хавбек останется в «Бунёдкоре» в аренде до конца 2020 года.
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