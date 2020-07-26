«Ливерпуль» интересуется хавбеком «Лестера» Харви Барнсом
Полузащитник «Лестер Сити» Харви Барнс попал в сферу интересов «Ливерпуля». На трансфере 22-летнего англичанина настаивает главный тренер красных Юрген Клопп, сообщает Mirror.
Основной позицией Барнса является левый фланг полузащиты, но он также выступает справа и способен действовать в центре атаки. Умения хавбека играть на разных позициях привлекает Клоппа и его тренерский штаб.
В нынешнем сезоне Харви помог «Лестеру» в 35 матчах английской Премьер-лиги, трёх встречах Кубка Англии и трёх — Кубка английской лиги. Игрок записал в актив семь мячей и девять результативных передач.
Контракт Барнса с «Лестером» рассчитан до 30 июня 2024 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в € 17,5 млн.
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