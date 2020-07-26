Эктор Бельерин: я единственный веган в «Арсенале», но не всё так плохо
Испанский защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин рассказал, почему решил стать веганом.
«Стал веганом из-за здоровья, но со временем появились и другие причины вести такой образ жизни, например сохранение животных.
После начала диеты моя социальная жизнь чуть усложнилась, потому что каждый раз, когда прихожу в ресторан с друзьями, становлюсь «скучным парнем».
Есть ли ещё веганы в «Арсенале»? Нет, только я. Но не всё так плохо. Несколько футболистов проявили большой интерес к диете — даже парни из других команд спрашивают об этом», — приводит слова Бельерина GQ.
В нынешнем сезоне Эктор помог «канонирам» в 24 матчах во всех турнирах. 25-летний защитник записал в свой актив 1 мяч и 2 результативные передачи.
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