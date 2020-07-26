Появились фото домашней формы «Милана» на сезон-2020/2021

Footy Headlines опубликовал фотографии домашней формы «Милана» на сезон-2020/2021.
Футболка новой экипировки 18-кратных чемпионов Италии выполнена в традиционных красно-чёрных цветах. На вертикальных полосах присутствует узор, вдохновлённый полом Миланского собора, который является символом города.
Фото: Footy Headlines
Компания Puma, являющиеся техническим спонсором «Милана», подготовила два варианта шорт: полностью белые и полностью чёрные. Их выбор на каждый матч будет зависеть от цветов формы соперника.
Фото: Footy Headlines
Такая же ситуация с гетрами — есть чёрные и белые. На обоих вариантах присутствуют красные горизонтальные полосы.
Фото: Footy Headlines
«Милан» занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В 36 матчах команда Стефано Пиоли набрала 60 очков.
- 26 июля 2020
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