Появились фото домашней формы «Милана» на сезон-2020/2021

Footy Headlines опубликовал фотографии домашней формы «Милана» на сезон-2020/2021.

Футболка новой экипировки 18-кратных чемпионов Италии выполнена в традиционных красно-чёрных цветах. На вертикальных полосах присутствует узор, вдохновлённый полом Миланского собора, который является символом города.

Фото: Footy Headlines

Компания Puma, являющиеся техническим спонсором «Милана», подготовила два варианта шорт: полностью белые и полностью чёрные. Их выбор на каждый матч будет зависеть от цветов формы соперника.

Фото: Footy Headlines

Такая же ситуация с гетрами — есть чёрные и белые. На обоих вариантах присутствуют красные горизонтальные полосы.

Фото: Footy Headlines

«Милан» занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В 36 матчах команда Стефано Пиоли набрала 60 очков.