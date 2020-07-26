«Пари Сен-Жермен» интересуется форвардом «Герты»
Нападающий берлинской «Герты» Матеус Кунья может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Kicker.
По информации источника, в услугах 21-летнего бразильского футболиста заинтересован «Пари Сен-Жермен». Отмечается, что на трансфере форварда настаивает спортивный директор парижского клуба Леонардо. Стороны планируют начать переговоры в ближайшее время.
Кунья стал игроком «Герты» в январе 2020 года, перейдя из «РБ Лейпциг». В сезоне-2019/2020 бразильский форвард принял участие в 24 матчах на клубном уровне, забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 в чемпионате Франции был завершён досрочно. Чемпионом страны был признан «ПСЖ».
- 26 июля 2020
-
15:26
-
15:15
-
15:00
-
14:38
-
14:37
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:54
-
13:52
-
13:13
-
13:05
-
12:46
-
12:30
-
12:24
-
12:08
-
11:57
-
11:39
-
11:17
-
10:59
-
10:50
-
10:41
-
10:15
-
10:00
-
09:59
-
09:43
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:22
-
09:00
-
08:44
-
07:57
-
07:48
-
06:44
Партнерский контент