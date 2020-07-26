«Пари Сен-Жермен» интересуется форвардом «Герты»

Нападающий берлинской «Герты» Матеус Кунья может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Kicker.



По информации источника, в услугах 21-летнего бразильского футболиста заинтересован «Пари Сен-Жермен». Отмечается, что на трансфере форварда настаивает спортивный директор парижского клуба Леонардо. Стороны планируют начать переговоры в ближайшее время.



Кунья стал игроком «Герты» в январе 2020 года, перейдя из «РБ Лейпциг». В сезоне-2019/2020 бразильский форвард принял участие в 24 матчах на клубном уровне, забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 в чемпионате Франции был завершён досрочно. Чемпионом страны был признан «ПСЖ».