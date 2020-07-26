Оздоев — Ивановичу: для меня было честью играть с таким великим футболистом

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев попрощался с защитником Браниславом Ивановичем, который покидает петербургский клуб.
«Ива, для меня было честью играть с таким великим футболистом. Удачи тебе и твоей семье. Буду скучать, капитан», — написал Оздоев на своей странице в «Твиттере».
Иванович выступал за «Зенит» с 2017 года. В составе петербургского клуба сербский защитник — чемпион России (сезон-2018/2019, 2019/2020) и обладатель Кубка страны (сезон-2019/2020). Ранее Иванович выступал в составе таких клубов, как московский «Локомотив» и лондонский «Челси». С 2006 по 2018 год защитник играл за национальную команду Сербии.
Напомним, накануне главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что пока не может сказать, останется ли Иванович в петербургской команде.
- 26 июля 2020
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