«Спартак»: идём на рекорд — 7 дней без отменённых голов нашей команды
Московский «Спартак» на своей странице в «Твиттере» с иронией напомнил об отменённом голе команды в матче 1/2 финала Кубка России с «Зенитом», который состоялся в Санкт-Петербурге 19 июля.
«Идём на рекорд: 7 дней без отменённых голов «Спартака» после просмотра VAR», — говорится в сообщении красно-белых.
В матче «Зенит» — «Спартак» судья из-за офсайда отменил гол защитника московского клуба Самуэля Жиго, забитый на 42-й минуте.
Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:1. В финале Кубка России подопечные Сергея Семака с минимальным преимуществом обыграли «Химки» — 1:0.
«Спартак» завершил сезон-2019/2020 на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Зенит» — на первом.
Фанаты «Спартака» прорвались на онлайн-трибуну матча «Зенит» — «Химки»
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