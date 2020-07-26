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«Спартак»: идём на рекорд — 7 дней без отменённых голов нашей команды

«Спартак»: идём на рекорд — 7 дней без отменённых голов нашей команды
Футбол / Кубок России 0

Московский «Спартак» на своей странице в «Твиттере» с иронией напомнил об отменённом голе команды в матче 1/2 финала Кубка России с «Зенитом», который состоялся в Санкт-Петербурге 19 июля.

«Идём на рекорд: 7 дней без отменённых голов «Спартака» после просмотра VAR», — говорится в сообщении красно-белых.

В матче «Зенит» — «Спартак» судья из-за офсайда отменил гол защитника московского клуба Самуэля Жиго, забитый на 42-й минуте.

Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:1. В финале Кубка России подопечные Сергея Семака с минимальным преимуществом обыграли «Химки» — 1:0.

«Спартак» завершил сезон-2019/2020 на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Зенит» — на первом.

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