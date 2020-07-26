«Челси» — «Вулверхэмптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 26 июля, состоится матч «Челси» — «Вулверхэмптон». Встреча 38-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. В бригаду войдут ассистенты Адам Нанн и Саймон Лонг. Резервный рефери — Гэвин Уорд.



Встреча команд в первом круге прошла 14 сентября 2019 года и завершилась победой «Челси» со счётом 5:2.



Лондонский «Челси», в 37 турах набрав 63 очка, занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (59) — на 6-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», досрочно завоевавший чемпионский титул.