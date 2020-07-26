«Манчестер Сити» — «Норвич Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 26 июля, состоится матч «Манчестер Сити» — «Норвич Сити». Встреча 38-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. В бригаду войдут ассистенты Ричард Уэст и Ник Гринхалг. Резервный рефери — Тони Харрингтон.



Встреча команд в первом круге прошла 14 сентября 2019 года и завершилась победой «Норвича» со счётом 3:2.



«Манчестер Сити», в 37 турах набрав 78 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Норвич Сити» (21) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», досрочно завоевавший чемпионский титул.