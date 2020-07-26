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«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 26 июля, состоится матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль». Встреча 38-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена». Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. В бригаду войдут ассистенты Гари Бесвик и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери — Мэтт Донохью.

Встреча команд в первом круге прошла 14 сентября 2019 года и завершилась победой «Ливерпуля» со счётом 3:1.

«Ливерпуль», в 37 турах набрав 96 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» (44) — на 13-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Сити» (78) и «Манчестер Юнайтед» (63).

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