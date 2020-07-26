Сергей Семак не согласился с мнением, что «Зенит» выиграл Кубок России благодаря судейству

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак опубликовал фотографию с трофеем Кубка России на своей странице в «Инстаграме».
Один из пользователей социальной сети оставил комментарий под постом 44-летнего специалиста, в котором выразил мнение, что сине-бело-голубые добились успеха в сезоне-2019/2020 благодаря помощи судей.
«Один осколок кубка — в Сочи, другой — Кашшаи (Виктор Кашшаи — руководитель департамента судейства РФС. — Прим. «Чемпионата»), они «заслужили» вместе с вами», — написал болельщик.
«Добрый день! Не соглашусь с вами, никакое судейство не влияло на чемпионство «Спартака», «Локо», ЦСКА, когда оно было заслуженным. Добра вам», — ответил Семак.
В финале Кубка России «Зенит» со счётом 1:0 обыграл «Химки». Автором единственного гола стал нападающий Артём Дзюба, реализовав пенальти на 84-й минуте.
- 26 июля 2020
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