«Челси» предложил «Хетафе» € 30 млн за воспитанника «Барселоны» Марка Кукурелью

Лондонский «Челси» хочет заполучить воспитанника каталонской «Барселоны» Марка Кукурелью, который выступает за «Хетафе». Синие предложили за 22-летнего футболиста € 30 млн, сообщает AS.

Приоритетом для «Челси» был Бенджамин Чилвел из «Лестер Сити», но «лисы» готовы отпустить его только за € 90 млн. В такой ситуации главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард попросил клуб попробовать приобрести Кукурелью.

Марк на правах аренды перешёл в «Хетафе» из «Барселоны» летом 2019 года. В этом месяце его выкупили за € 10 млн.

В нынешнем сезоне Кукурелья помог «Хетафе» в 45 матчах во всех турнирах. Испанец записал в актив 1 гол и 6 результативных передач.

Контракт защитника с «Хетафе» рассчитан до 30 июня 2024 года.