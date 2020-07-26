«Челси» предложил «Хетафе» € 30 млн за воспитанника «Барселоны» Марка Кукурелью
Лондонский «Челси» хочет заполучить воспитанника каталонской «Барселоны» Марка Кукурелью, который выступает за «Хетафе». Синие предложили за 22-летнего футболиста € 30 млн, сообщает AS.
Приоритетом для «Челси» был Бенджамин Чилвел из «Лестер Сити», но «лисы» готовы отпустить его только за € 90 млн. В такой ситуации главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард попросил клуб попробовать приобрести Кукурелью.
Марк на правах аренды перешёл в «Хетафе» из «Барселоны» летом 2019 года. В этом месяце его выкупили за € 10 млн.
В нынешнем сезоне Кукурелья помог «Хетафе» в 45 матчах во всех турнирах. Испанец записал в актив 1 гол и 6 результативных передач.
Контракт защитника с «Хетафе» рассчитан до 30 июня 2024 года.
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