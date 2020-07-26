Экдаль: Ибрагимович подрывал уверенность многих игроков сборной Швеции
Полузащитник «Сампдории» и сборной Швеции Олбин Экдаль высказался о шведском нападающем «Милана» Златане Ибрагимовиче.
«Многие игроки в сборной не могли справиться с его жестами и резкими комментариями, которые подрывали их уверенность. Видел это много раз, и это пагубно сказывалось на команде. Многие не могли справиться с его напором и темпераментом, но именно эти черты сделали из Златана лучшего шведского игрока в истории», — приводит слова Экдаля Sveriges Radio.
Ибрагимович выступал в составе национальной команды Швеции с 2001 по 2016 год. Лучший бомбардир в истории сборной Швеции — в 116 матчах форвард забил 62 мяча. В июне 2016 года Ибрагимович объявил о завершении карьеры в национальной команде.
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