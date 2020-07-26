Дортмундская «Боруссия» определилась с заменой Джейдону Санчо

Руководство дортмундской «Боруссии» проявляет интерес к полузащитнику «Лилля» Жонатану Иконе. «Шмели» рассматривают 22-летнего француза как замену Джейдону Санчо, сообщает Goal со ссылкой на The Times.

Главным претендентом на Санчо является «Манчестер Юнайтед». Считается, что этим летом только «красные дьяволы» согласятся заплатить за 20-летнего англичанина требуемые «Боруссией» £ 100 млн (€ 110 млн).

Дортмундцы уже начали переговоры с «Лиллем» о трансфере Иконе. Французский клуб оценивает своего футболиста в € 45 млн.

Контракт Жонатана с «Лиллем» рассчитан до 30 июня 2023 года.

В сезоне-2019/2020 Иконе забил 4 мяча и отдал 7 результативных передач в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне.