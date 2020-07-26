Бенжамен Павар получил травму на тренировке «Баварии»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар получил травму во время тренировки мюнхенского клуба, сообщается на официальном сайте «Баварии».



24-летний футболист повредил лодыжку и был вынужден покинуть командное занятие. В ходе медицинского обследования у Павара было выявлено повреждение связок левой лодыжки. Сроки восстановления защитника не сообщаются.



Напомним, 8 августа «Бавария» проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Первый матч, в Лондоне, завершился победой мюнхенской команды со счётом 3:0.

«Бавария» в минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги завоевала чемпионский титул. В 34 турах команда набрала 82 очка и опередила ближайшего преследователя, дортмундскую «Боруссию», на 13 очков.