Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бенжамен Павар получил травму на тренировке «Баварии»

Бенжамен Павар получил травму на тренировке «Баварии»
Футбол / Германия 0

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар получил травму во время тренировки мюнхенского клуба, сообщается на официальном сайте «Баварии».

24-летний футболист повредил лодыжку и был вынужден покинуть командное занятие. В ходе медицинского обследования у Павара было выявлено повреждение связок левой лодыжки. Сроки восстановления защитника не сообщаются.

Напомним, 8 августа «Бавария» проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Первый матч, в Лондоне, завершился победой мюнхенской команды со счётом 3:0.

«Бавария» в минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги завоевала чемпионский титул. В 34 турах команда набрала 82 очка и опередила ближайшего преследователя, дортмундскую «Боруссию», на 13 очков.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020