«Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: составы на матч 38-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 38-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».
«Лестер»: Шмейхель, Эванс, Морган, Джастин, Томас, Тилеманс, Ндиди, Чодури, Олбрайтон, Варди, Ихеаначо.
Запасные: Уорд, Беннетт, Барнс, Грей, Джеймс, Менди, Прает, Хирст, Перес.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделёф, Ван-Биссака, Уильямс, Магуайр, Матич, Погба, Фернандеш, Марсьяль, Рашфорд, Гринвуд.
Запасные: Ромеро, Бейи, Фосу-Менса, Джеймс, Лингард, Мата, Мактоминай, Фред, Игало.
Встреча 38-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Манчестер Юнайтед», в 37 турах набрав 63 очка, занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер Сити» (62) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», досрочно завоевавший чемпионский титул.
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