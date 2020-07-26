«Спартак» — о 4 отменённых голах «Сассуоло» в матче с «Наполи»: знаем это чувство

Московский «Спартак» отреагировал на ситуацию из матча 36-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Сассуоло» (2:0). Гости забили четыре мяча, но все они были отменены после просмотров видеоповторов.

«Знаем это чувство, «Сассуоло», — говорится в комментарии «Спартака» к посту в «твиттере» B/R Football.

Напомним, что арбитры отменили несколько голов «Спартака» в Российской Премьер-Лиге после возобновления первенства.

«Спартак» завершил сезон-2019/2020 на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России московский клуб дошёл до полуфинала, где уступил петербургскому «Зениту» со счётом 1:2. Таким образом, красно-белые не сумели пробиться в еврокубки в следующем сезоне и будут выступать только в национальных турнирах.