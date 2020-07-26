«Челси» — «Вулверхэмптон»: составы на матч 38-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 38-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Вулверхэмптон». Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслужит матч арбитр Стюарт Атвелл, ассистировать ему будут судьи на линиях Адам Нанн и Саймон Лонг. Резервный судья — Гэвин Уорд. Начало встречи — в 18:00 мск.



«Челси»: Кабальеро, Алонсо, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Джеймс, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Пулишич, Жиру.

Запасные: Аррисабалага, Томори, Кристенсен, Эмерсон, Баркли, Лофтус-Чик, Абрахам, Хадсон-Одои, Педро.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Боли, Хонни, Доэрти, Коди, Невеш, Дендокер, Сес, Нету, Жота, Хименес.

Запасные: Радди, Буур, Килман, Винагре, Каштелу, Жордау, Гиббз-Уайт, Моутинью, Траоре.

«Челси», набрав 63 очка, занимает 4-е место в АПЛ. «Вулверхэмптон» (59) — на 6-м месте. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Вулверхэмптон».