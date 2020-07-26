Президент «Урала» назвал имя нового главного тренера

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал, кто возглавит команду в новом сезоне.
«Матвеев будет главным тренером «Урала», — цитирует Иванова ТАСС.
Юрий Матвеев с 2018 года возглавлял вторую команду екатеринбуржцев. С июня по декабрь 2011 года работал главным тренером «Урала».
20 июля «Урал» объявил о прекращении сотрудничества с наставником команды Дмитрием Парфёновым. Тренерский штаб екатеринбургского клуба покинули также Юрий Ковтун и Андрей Данилов. Контракт со специалистами расторгнут по обоюдному согласию сторон. К матчу заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:1) готовил Матвеев.
Парфёнов подал в отставку с поста наставника «Урала» после поражения в домашнем матче 1/2 финала Кубка России с «Химками» (1:3).
- 26 июля 2020
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