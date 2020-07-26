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«Манчестер Сити» интересуется Даниелем Себальсом

«Манчестер Сити» интересуется Даниелем Себальсом
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» заинтересовался полузащитником «Реала» Даниелем Себальсом, утверждает Daily Express.

По данным источника, «горожане» рассматривают возможность с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сейчас хавбек выступает за «Арсенал» на правах аренды, и главный тренер лондонцев Микель Артета хотел бы сохранить игрока в составе. Впрочем, «канониры» не готовы покупать Себальоса, а могут только продлить его аренду. «Реал» же настроен на полноценный трансфер испанца.

23-летний Себальос перешёл в «Реал» летом 2017 года из «Бетиса». Сумма трансфера составила € 16,5 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 23 матчах чемпионата Англии (17 — в основном составе), в которых отдал две голевые передачи.

Себальос намерен вернуться в «Реал» после окончания аренды в «Арсенале»
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