«Манчестер Сити» интересуется Даниелем Себальсом
«Манчестер Сити» заинтересовался полузащитником «Реала» Даниелем Себальсом, утверждает Daily Express.
По данным источника, «горожане» рассматривают возможность с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сейчас хавбек выступает за «Арсенал» на правах аренды, и главный тренер лондонцев Микель Артета хотел бы сохранить игрока в составе. Впрочем, «канониры» не готовы покупать Себальоса, а могут только продлить его аренду. «Реал» же настроен на полноценный трансфер испанца.
23-летний Себальос перешёл в «Реал» летом 2017 года из «Бетиса». Сумма трансфера составила € 16,5 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 23 матчах чемпионата Англии (17 — в основном составе), в которых отдал две голевые передачи.
Себальос намерен вернуться в «Реал» после окончания аренды в «Арсенале»
- 26 июля 2020
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