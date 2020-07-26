Лидер «Руки Вверх!» предложил Артёму Дзюбе спеть дуэтом

Певец Сергей Жуков, фронтмен группы «Руки Вверх!» и болельщик ЦСКА, отреагировал на песню нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

Жуков опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором футболист в самолёте поёт песню «Ай-яй-яй» после победы в финале Кубка России. «Артём Дзюба, ну что, может, уже дуэт?» — написал Жуков.

В матче финала Кубка России «Зенит» переиграл «Химки». Финальная встреча Кубка России проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу питерцев. Единственный гол забил Дзюба на 84-й минуте встречи, реализовав пенальти.

«Зенит» в четвёртый раз завоевал Кубок России (1998/1999, 2009/2010, 2015/2016). Петербургский клуб один раз побеждал в финале Кубка СССР (1944).