Лидер «Руки Вверх!» предложил Артёму Дзюбе спеть дуэтом
Певец Сергей Жуков, фронтмен группы «Руки Вверх!» и болельщик ЦСКА, отреагировал на песню нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.
Жуков опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором футболист в самолёте поёт песню «Ай-яй-яй» после победы в финале Кубка России. «Артём Дзюба, ну что, может, уже дуэт?» — написал Жуков.
В матче финала Кубка России «Зенит» переиграл «Химки». Финальная встреча Кубка России проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу питерцев. Единственный гол забил Дзюба на 84-й минуте встречи, реализовав пенальти.
«Зенит» в четвёртый раз завоевал Кубок России (1998/1999, 2009/2010, 2015/2016). Петербургский клуб один раз побеждал в финале Кубка СССР (1944).
Артём Дзюба — о победе в финале Кубка: безумно приятно! Вандерфульно!
- 26 июля 2020
-
19:59
-
19:57
-
19:57
-
19:52
-
19:40
-
19:31
-
19:29
-
19:22
-
19:20
-
19:13
-
19:05
-
18:49
-
18:45
-
18:33
-
18:30
-
18:18
-
18:07
-
17:51
-
17:40
-
17:37
-
17:25
-
17:16
-
17:08
-
16:58
-
16:50
-
16:36
-
16:33
-
15:50
-
15:45
-
15:44
-
15:30
-
15:26
-
15:15
-
15:00
-
14:38
Партнерский контент